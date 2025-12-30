Sondaggi politici il 2025 da incubo del Pd | è il partito che perde più voti

Nel 2025, il Partito Democratico registra un calo significativo dei consensi, confermando una tendenza negativa rispetto all’inizio dell’anno. Nonostante l’apprezzamento per il governo e Giorgia Meloni si mantenga stabile rispetto all’anno scorso, il partito perde terreno tra gli elettori, evidenziando un’evoluzione politica e sociale rilevante. Questa dinamica riflette i cambiamenti in corso nel panorama politico italiano, con possibili ripercussioni sulle future alleanze e strategie elettorali.

L’apprezzamento per il governo e per Giorgia Meloni resta sostanzialmente stabile nell’ultimo anno, ma in netto calo rispetto all’insediamento dell’esecutivo. E, intanto, chi perde più consensi rispetto al 2024 è il Pd. Questo è il bilancio degli ultimi sondaggi dell’anno e, in particolare, della rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera. L’apprezzamento per il governo si attesta al 42%, considerando tutti i giudizi positivi ed escludendo chi non si esprime. Resta quindi maggioritario il giudizio negativo. La crescita è di un punto percentuale rispetto al 2024, ma con un calo di 12 punti rispetto al momento dell’insediamento nel 2022. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, il 2025 da incubo del Pd: è il partito che perde più voti Leggi anche: Sondaggi politici, chi guadagna più voti e chi perde consensi: batosta assurda per un partito! Leggi anche: Sondaggi politici, i numeri sono spaventosi: quale partito prende più voti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sondaggi politici di fine anno: chi sorride e chi ha una brutta sorpresa; Sprofondo rosso. 2025 da incubo per un partito italiano: Quanto ha perso in un anno. Sondaggi Politici fine dicembre 2025: chi è il primo partito se si andasse oggi alle elezioni - Sondaggi politici, scopriamo chi è il partito che otterebbe il maggior numero di consensi in Italia se si andasse a votare a breve, un dato che non sorprende ma che crea anche non pochi dubbi. notizie.it

Sondaggi politici, il 2025 da incubo del Pd: è il partito che perde più voti - Mentre il gradimento per il governo e per Meloni resta stabile, nel 2025 il partito che perde più consensi nei sondaggi è il Pd di Schlein. lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici, quali partiti guadagnano più consensi e quali crollano: la classifica di fine anno - Ecco la media dei sondaggi di Termometro politico con le rilevazioni di 4 ... fanpage.it

SONDAGGI POLITICI OGGI: CLAMOROSO RIBALTONE, IL PARTITO CHE NESSUNO VEDEVA ARRIVARE!

Sondaggi politici di fine anno: chi sorride e chi no, come si chiude il 2025 per i partiti - facebook.com facebook

Sondaggi politici, sale ancora Fratelli d'Italia, al 31,3%: chi prende più voti tra i partiti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.