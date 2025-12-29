Sondaggi politici di fine 2025 | chi sale e chi scende tra i partiti

L’ultimo sondaggio di Termometro Politico, condotto tra il 16 e il 18 dicembre 2025, offre una panoramica aggiornata delle intenzioni di voto in Italia. I dati evidenziano un aumento di consensi per Fratelli d’Italia, mentre altri partiti mostrano variazioni più contenute. Questa analisi permette di comprendere le tendenze politiche di fine anno e di valutare i principali cambiamenti nel panorama partitico nazionale.

L’ ultimo sondaggio di Termometro Politico, con intenzioni di voto rilevate tra il 16 e il 18 dicembre 2025, fotografa un quadro politico di fine anno segnato dal rafforzamento di Fratelli d’Italia e da movimenti più contenuti nel resto dello scenario partitico. Il dato più rilevante riguarda Fratelli d’Italia, che registra un risultato record: il partito della premier Giorgia Meloni sale al 30,4%, con un incremento di 0,4 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. Una crescita che consolida la leadership del centrodestra e rafforza il ruolo di FdI come primo partito del Paese. Il Partito democratico di Elly Schlein resta la seconda forza politica con il 22,1%, sostanzialmente stabile, mentre il Movimento 5 Stelle scende al 12%, perdendo due decimi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

