Sondaggi politici chi sale e chi scende tra i partiti a fine 2025

Secondo l'ultimo sondaggio di Termometro Politico del 2025, il partito Fratelli d'Italia registra un incremento, raggiungendo il 30,4%. I dati evidenziano le variazioni di consenso tra i principali schieramenti politici alla fine dell'anno, offrendo uno spaccato aggiornato sulla situazione politica in Italia.

Dall'ultimo sondaggio di Termometro politico del 2025 è emerso che Fdi fa un deciso un balzo in avanti, tornando al 30,4%. Continua il testa a testa tra Lega e Forza Italia, questa volta a favore del partito di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

