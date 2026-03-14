Sologno fondi per i mezzi elettrici

A Sologno sono stati assegnati fondi dedicati ai mezzi elettrici, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile. Il progetto riguarda iniziative legate al turismo lento, alla tutela ambientale e all’innovazione tecnologica, con l’intento di favorire soluzioni di trasporto più ecologiche e sostenibili nella zona. I fondi saranno utilizzati per sviluppare servizi e infrastrutture innovative in questi settori.

Mobilità sostenibile, turismo lento, tutela ambientale e innovazione tecnologica. Sono gli elementi al centro degli interventi avviati dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano tra Garfagnana e l’Appennino parmense e l’Appennino reggiano, finanziati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica attraverso il programma ’Parchi per il clima - annualità 2020’. I lavori riguardano la realizzazione di servizi e infrastrutture per la mobilità sostenibile, con aree di sosta dedicate alla sharing mobility collocate in prossimità dei principali nodi del trasporto pubblico o dei poli attrattori di traffico. Le aree saranno dotate di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di videosorveglianza, illuminazione e segnaletica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sologno, fondi per i mezzi elettrici Articoli correlati Ztl Acireale: nuove restrizioni anche per mezzi elettrici e ibridiNuove regole in arrivo per la Zona a traffico limitato del centro storico di Acireale, con particolare attenzione a Piazza Duomo, Corso Umberto e... Nuovi mezzi elettrici entro l’anno 2033. Cap, viaggi al topÈ Autolinee Toscane, ormai dal 2021, a gestire il trasporto pubblico locale sul territorio regionale e Prato non fa eccezione.