Ztl Acireale | nuove restrizioni anche per mezzi elettrici e ibridi

A partire da oggi, la ZTL di Acireale introduce nuove restrizioni che interessano anche veicoli elettrici e ibridi. Le modifiche riguardano principalmente le aree di Piazza Duomo, Corso Umberto e Corso Savoia, con l’obiettivo di regolamentare il traffico nel centro storico. Queste nuove disposizioni sono parte di un piano per migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità urbana, mantenendo un equilibrio tra mobilità e tutela ambientale.

Nuove regole in arrivo per la Zona a traffico limitato del centro storico di Acireale, con particolare attenzione a Piazza Duomo, Corso Umberto e Corso Savoia. La giunta comunale ha deciso di vietare il transito dei veicoli elettrici e ibridi all'interno della Ztl: in modo continuativo su Piazza.

