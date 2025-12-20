Nuovi mezzi elettrici entro l’anno 2033 Cap viaggi al top
È Autolinee Toscane, ormai dal 2021, a gestire il trasporto pubblico locale sul territorio regionale e Prato non fa eccezione. Ma Cap, la ’storica’ cooperativa che per decenni ha gestito il trasporto sul territorio pratese, ha ottenuto proprio da AT, a maggio, il subaffido di alcune corse in Valbisenzio. Se da un lato c’è un parziale ritorno al passato, dall’altro c’è il futuro rappresentato da un crescente numero di autobus elettrici: dopo i 22 mezzi pronti a entrare in funzione entro il 2026 grazie ai fondi Pnrr e Psnms, entro il 2033 (grazie ad ulteriori finanziamenti del Psnms) Autolinee potrà contare su altri 28 bus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Tre nuovi bus elettrici per Atvo: in totale 20 mezzi a emissioni zero
Leggi anche: Metromare, entro fine anno finiti i lavori sui cavi elettrici tra Vitinia e Acilia
Inaugurati i nuovi autobus elettrici: Oristano verso un parco mezzi 100% green - Foto e video; Nuovi mezzi elettrici entro l’anno 2033. Cap, viaggi al top; Tre nuovi bus elettrici per Atvo: in totale 20 mezzi a emissioni zero; Incentivi auto elettriche 2025: sono terminati ma potrebbero ritornare.
Nuovi mezzi elettrici entro l’anno 2033. Cap, viaggi al top - È Autolinee Toscane, ormai dal 2021, a gestire il trasporto pubblico locale sul territorio regionale e Prato non fa ... quotidiano.net
LODI, PRESENTATI 14 NUOVI AUTOBUS ELETTRICI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. - L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è interve ... mi-lorenteggio.com
Trentadue nuovi bus elettrici nelle strade di Cagliari - Entro la fine di quest'anno, la quota di veicoli elettrici e a zero emissioni rappresenterà quasi il 50% della flotta. ansa.it
Novità per le imprese di autotrasporto! Se hai investito in nuovi mezzi commerciali, potenziato i tuoi automezzi o vuoi migliorare la formazione del tuo team, puoi accedere ai contributi EBER dedicati al settore autotrasporto. EBER è il sistema di bilateralità - facebook.com facebook
Focus sicurezza in agricoltura, 248 milioni di fondi per nuovi mezzi x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.