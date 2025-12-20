Nuovi mezzi elettrici entro l’anno 2033 Cap viaggi al top

È Autolinee Toscane, ormai dal 2021, a gestire il trasporto pubblico locale sul territorio regionale e Prato non fa eccezione. Ma Cap, la ’storica’ cooperativa che per decenni ha gestito il trasporto sul territorio pratese, ha ottenuto proprio da AT, a maggio, il subaffido di alcune corse in Valbisenzio. Se da un lato c’è un parziale ritorno al passato, dall’altro c’è il futuro rappresentato da un crescente numero di autobus elettrici: dopo i 22 mezzi pronti a entrare in funzione entro il 2026 grazie ai fondi Pnrr e Psnms, entro il 2033 (grazie ad ulteriori finanziamenti del Psnms) Autolinee potrà contare su altri 28 bus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

