Confiscati beni e ristoranti nel Casertano e a Ibiza al genero del boss del clan Belforte

Il genero del boss del clan Belforte ha perso beni e ristoranti nel Casertano e a Ibiza, dopo che la Polizia di Stato ha deciso di sequestrarli. La decisione arriva a seguito di un'indagine che ha accertato il suo coinvolgimento in attività illecite legate alla criminalità organizzata. Tra i beni confiscati ci sono due ristoranti, uno in Italia e uno nelle Isole Baleari, che erano stati acquistati con soldi provenienti da attività criminali.

La Polizia di Stato - Divisione Anticrimine della Questura di Caserta - ha confiscato su ordine della sezione misure di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere alcuni beni di proprietà dell'imprenditore 39enne Michele Maravita, condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento all'immigrazione clandestina; Maravita è genero di Antonio Della Ventura, boss del clan Belforte di Marcianise attualmente in carcere al 41bis. Tra i beni confiscati a Maravita per un valore complessivo di oltre un milione di euro, c'è una nota braceria di Valle di Maddaloni, frequentata da vip tra cui anche calciatori del Napoli, oltre a rapporti finanziari e bancari, autovetture ed un'imbarcazione.