Città casertana diventa set cinematografico | scelta per la serie Rai sul caso Melania Rea

Frignano, città della provincia di Caserta, si prepara a ospitare le riprese di una serie televisiva dedicata al caso di Melania Rea, trasmessa su Rai Uno. L’area si trasforma in un set cinematografico, offrendo un contesto autentico per la produzione. Questa scelta contribuisce a valorizzare il territorio, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso alla narrazione, e sottolinea l’interesse della produzione per ambientazioni realistiche e coinvolgenti.

Frignano si trasforma in set cinematografico e accoglie le telecamere di una serie televisiva dedicata al caso di Melania Rea, destinata alla programmazione su Rai Uno. Un evento di rilievo per la comunità locale, che vede il proprio territorio entrare a far parte di una produzione nazionale.

