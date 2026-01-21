Novara si cercano comparse per una produzione Rai in città

A Novara, si cercano comparse per una produzione televisiva Rai. L’annuncio, diffuso sui social, invita chiunque sia interessato a partecipare come comparsa a contattare gli organizzatori. La ricerca riguarda persone di diverse età, disponibili a partecipare alle riprese in città. Questa opportunità permette di contribuire a una produzione televisiva nazionale, offrendo un'occasione di coinvolgimento diretto nel mondo dello spettacolo.

Si cercano comparse a Novara per una produzione Rai.L'annuncio di ricerca è apparso su diversi social. Le riprese saranno a Novara il 2 febbraio: si cercano uomini e donne di età compresa tra i 18 e 70 anni residenti o domiciliati a Novara o comuni limitrofi. Il lavoro è regolarmente retribuito.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: In Trentino girano una serie tv americana: si cercano comparse e attori

Leggi anche: In Trentino girano una serie tv americana: si cercano comparse e attori

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

#serieA1 #programma #classifica SERIE A1. Sabato sera sul taraflex: big match Scandicci-Novara, Perugia e San Giovanni cercano punti salvezza Umbre contro Firenze, romagnole a Cuneo. Sfide calde in Macerata-Busto Arsizio e Chieri-Vallefoglia, in progr - facebook.com facebook