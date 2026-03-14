Smart city | la sicurezza tecnica uccide la fiducia umana

Nel 2026 le città stanno diventando ambienti sempre più digitali, dove sistemi di sicurezza tecnici controllano le aree pubbliche e private. In questo processo, la fiducia tra cittadini e istituzioni sembra ridursi, sostituita da misure di sicurezza automatizzate. La trasformazione riguarda tecnologie di sorveglianza, sistemi di identificazione e monitoraggio continuo, che regolano la vita quotidiana e le interazioni sociali.

La città del 2026 si sta trasformando in un organismo digitale dove la sicurezza tecnica sostituisce la fiducia umana, creando un paradosso tra libertà e controllo. Mark Hunyadi, docente all’Università di Lovanio, analizza come le smart city stiano sostituendo la scommessa della fiducia con una sicurezza automatica che vincola la mente. Nel nuovo numero della rivista Vita e Pensiero, l’autore sostiene che la vita urbana si regge su una relazione di incertezza che richiede coraggio, ma la tecnologia sta cercando di eliminare questo rischio. Il risultato è una realtà in cui i parametri tecnici fissano ciò che possiamo fare o non fare, trasformando lo spazio pubblico in una prigione mentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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