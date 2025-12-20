Gaza arriva Project Sunrise | hotel di lusso e smart city nel piano Usa per la ricostruzione

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto da 112 miliardi di dollari che mira a trasformare la Striscia di Gaza in un grande resort high-tech, ma crescono i dubbi sulla sua fattibilità e sulla disponibilità dei Paesi donatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

