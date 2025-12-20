Gaza arriva Project Sunrise | hotel di lusso e smart city nel piano Usa per la ricostruzione

Un progetto da 112 miliardi di dollari che mira a trasformare la Striscia di Gaza in un grande resort high-tech, ma crescono i dubbi sulla sua fattibilità e sulla disponibilità dei Paesi donatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, arriva “Project Sunrise”: hotel di lusso e smart city nel piano Usa per la ricostruzione Leggi anche: Gaza, rebus ricostruzione: paesi arabi dicono no a piano Usa. E Israele ‘avverte’ il Libano Leggi anche: 28 aziende inserite a loro insaputa nel piano Trump per la ricostruzione della Striscia di Gaza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Project Sunrise: il piano dell'amministrazione Usa per trasformare Gaza in metropoli di lusso; Wall Street Journal: nasce Project Sunrise, il piano Usa per trasformare Gaza in una metropoli di lusso; Rappresaglia USA contro l'ISIS in Siria. Witkoff oggi vede i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia - Gli USA: Colpiti 70 obiettivi Isis in Siria, altri attacchi seguiranno; Le notizie del 19 dicembre sulla tregua a Gaza. Gaza, ipotesi "Project Sunrise" per la ricostruzione: cos'è e quanto costa l'idea di Trump - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, ipotesi 'Project Sunrise' per la ricostruzione: cos'è e quanto costa l'idea di Trump ... tg24.sky.it

Wsj: nasce «Project Sunrise», il piano Usa per trasformare la Striscia in una metropoli di lusso - 194 israeliani e rapiti 250, Israele ha attaccato la Striscia di Gaza, decimando vertici e strutture di Hamas e uccidendo oltre ... corriere.it

La pioggia arriva quando le bombe rallentano. A ovest di Gaza City le tende degli sfollati si allagano, diventano pozzanghere abitate. All’ospedale Al Shifa l’acqua filtra nei corridoi dell’accoglienza e del pronto soccorso, già ridotti al minimo dopo mesi di asse - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.