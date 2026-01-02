A Modena si è svolta una grande mobilitazione con oltre 2.500 persone per chiedere la pace e il dialogo, sotto lo slogan

‘Modena cammina per la pace. Fuori la guerra dalla storia’ segna l’avvio ufficiale dell’anno di Modena come Capitale del Volontariato. Sono state circa 2.500 le persone coinvolte nella manifestazione; tra i partecipanti numerose associazioni di volontariato e autorità, a testimonianza di una cittadinanza attiva e partecipe, pronta a sostenere il percorso della città come Capitale. Il corteo colorato, arricchito da bandiere della pace, si è radunato al Parco Novi Sad, dove alle 15 si sono svolti gli interventi del sindaco Massimo Mezzetti, degli organizzatori e di Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola e Vescovo di Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marea umana per la pace. In 2.500 contro le guerre : "Costruire la fiducia"

