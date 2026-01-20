Harry Styles torna con il nuovo singolo “Aperture”, in uscita il 23 gennaio in digitale e in radio. L’artista, noto per la sua carriera internazionale e i riconoscimenti ai Grammy, prepara il terreno per l’atteso album in uscita il 6 marzo. Questo brano rappresenta un nuovo passo nel percorso musicale di Styles, confermando la sua costante evoluzione artistica.

Il conto alla rovescia è iniziato: venerdì 23 gennaio esce in digitale e arriva in radio “Aperture”, il nuovo singolo di Harry Styles, superstar internazionale e vincitore di Grammy Awards. Il brano è il primo estratto dal quarto album di inediti dell’artista, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, in uscita il 6 marzo. Un’annuncio che riaccende l’attesa attorno a uno dei nomi più influenti del pop contemporaneo, pronto ad aprire un nuovo capitolo discografico con una release pensata per dominare playlist e programmazioni radiofoniche. “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”: 12 tracce e Kid Harpoon produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Harry Styles torna con “Aperture”: il nuovo singolo esce il 23 gennaio, album in arrivo il 6 marzo

Harry Styles: venerdì 23 gennaio esce “Aperture”, il primo singolo estratto dal nuovo albumIl 23 gennaio, Harry Styles pubblicherà “Aperture”, il primo singolo estratto dal suo atteso album “Kiss All the Time”.

Harry Styles ha annunciato il suo nuovo singolo: “Aperture” uscirà il 23 gennaioHarry Styles ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, “Aperture”, prevista per il 23 gennaio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Harry Styles torna con un nuovo album: Kiss All The Time. Disco, Occasionally; Harry Styles, tutti gli indizi che fanno pensare a un nuovo album; Harry Styles torna con un nuovo album: il titolo sorprende tutti; Il prossimo 6 marzo Harry Styles pubblicherà il quarto album di inediti dal titolo Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Perché Kiss All The Time. Disco, Occasionally di Harry Styles non è solo l’annuncio di un nuovo albumpartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

Attenzione: Harry Styles sta per tornare con un nuovo album a marzoA quattro anni dall’ultimo disco, la popstar torna con un nuovo lavoro: Kiss All The Time. Disco, Occasionally ... vanityfair.it

Pop Music. “Aperture” è il titolo del nuovo singolo di Harry Styles, in uscita questo venerdì in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. - facebook.com facebook

Harry Styles ha annunciato l’uscita del suo quarto album di inediti, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. x.com