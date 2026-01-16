Consegnato al Comune il progetto per far ripartire i lavori e completare le palazzine di via Tronto e via Trigno

È stato consegnato al Comune il nuovo progetto per il ripristino e il completamento delle palazzine di edilizia residenziale pubblica di via Trigno e via Tronto. I cantieri, fermi da anni, saranno ora avviati nuovamente per garantire il recupero di queste strutture e migliorare le condizioni di queste aree. Il progetto rappresenta un passo importante per la ripresa degli interventi di edilizia sociale nel quartiere.

Pronto il nuovo progetto per le palazzine di edilizia residenziale pubblica di via Trigno e via Tronto i cui cantieri sono fermi da anni e su cui spesso si è dovuto intervenire per contrastare il degrado in cui sono finiti. La conferma arriva da Alfredo Cremonese, assessore comunale all’Edilizia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Memoriale ponte Morandi: ok al progetto per completare il parco Leggi anche: Centro per l’autismo di Avellino: consegnato il cantiere, al via i lavori La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Progetto Home, a Palazzo Zanca l’incontro formativo per i beneficiari; Progetto “Noi con voi per fare di più” – Consegnato ad Anffas un nuovo mezzo attrezzato; Tramvia, car sharing, pannelli fotovoltaici: le proposte degli ambientalisti per Pisa; Capitale della cultura. In arrivo la top ten delle città finaliste: Crediamo nella vittoria. Nuovo stadio Roma, consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica: i dettagli - Il club giallorosso ha infatti reso noto di aver consegnato il progetto di fattibilità tecnico- tuttomercatoweb.com Stadio della Roma, è un giorno storico. Consegnato il progetto definitivo: "Curva Sud monumentale" - La famiglia Friedkin sceglie di augurare buon Natale ai tifosi della Roma nel modo più concreto possibile: consegnando il progetto di fattibilità del nuovo stadio in Comune. corrieredellosport.it Nuovo stadio della Lazio al Flaminio, il Comune apre al progetto di Lotito - Da Roma a New York e ritorno, con la Lazio che stringe un patto con Legends — il colosso americano degli stadi — mentre lavora sottotraccia con i tecnici del Campidoglio cercando di andare oltre ai ... roma.corriere.it Scuola inagibile e occupazione delle mamme di Ponticelli, il Comune di Napoli dà l'ok all'uso del plesso nuovo non ancora consegnato. Borrelli (Avs): "queste sono le vere mamme che lottano per il futuro della nostra terra non le tiktoker che non mandavano i f - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.