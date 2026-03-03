Napoli candidata a Euro 2032 il Comune invia la documentazione per il restyling dello stadio Maradona

Il Comune di Napoli ha inviato la documentazione richiesta per il restyling dello stadio Diego Armando Maradona a Fuorigrotta, rispettando le scadenze imposte dalla Figc e dalla Uefa. La candidatura della città a ospitare Euro 2032 dipende anche da questa procedura di ammodernamento, che mira a migliorare le strutture dell’impianto sportivo. La decisione finale sulla candidatura dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane.

L'invio rappresenta un passaggio ufficiale per presentare la candidatura della città e dell'impianto sportivo a ospitare le partite degli Europei di calcio 2032. L'Amministrazione comunale sottolinea che tutta la documentazione è stata trasmessa nei tempi previsti, a conferma della volontà di Napoli di entrare a pieno titolo nella competizione europea.

Temi più discussi: Euro 2032, Napoli a rischio beffa: sopralluogo Uefa a Salerno, decisione FIGC entro ottobre; Napoli rischia di uscire da Euro 2032; Euro 2032, l’Uefa fa il punto ma non c’è ancora il Maradona. Il Comune di Napoli: Noi siamo pronti; Stadio Maradona, la Figc avverte: accordo entro 5 mesi o Napoli via da Euro32.

