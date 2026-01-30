Al via il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona

Questa mattina sono iniziati i lavori di riqualificazione allo stadio Maradona. Le squadre sono già al lavoro per rinnovare gli impianti, in vista di una possibile candidatura del campo per Euro 2032. I lavori, che dureranno alcune settimane, puntano a migliorare le strutture e a rendere lo stadio più moderno. La città spera che questo progetto possa portare nuovi vantaggi e rilancio per l’area.

Partono i lavori allo stadio Maradona, si tenta di procedere a tempo di record in vista di una possibile candidatura dello stadio di Fuorigrotta ai campionati europei del 2032. “La Giunta della Regione Campania ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione e il Comune di Napoli per realizzare un programma integrato di interventi strategici per la città di Napoli. Il programma riguarda ambiti come le politiche dell’abitare, il potenziamento del Sistema di Trasporto Pubblico; la tutela dell’ambiente; l’efficientamento energetico e il consolidamento statico di edifici pubblici; il miglioramento dei servizi digitali del territorio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Al via il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona Approfondimenti su Maradona Stadio Manfredi: “Andremo avanti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona di Napoli” Stadio Maradona, entro fine giugno verrà inviato alla Uefa il progetto per la riqualificazione. Pronti 200 milioni Il Comune di Napoli ha annunciato che entro fine giugno sarà inviato alla Uefa il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro coperto da fondi regionali. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Presentato il progetto del nuovo stadio Maradona Ultime notizie su Maradona Stadio Argomenti discussi: Al via Visioni d'Europa, il progetto per riscoprire l'UE; Bolzano, al via l’ultimo intervento del progetto europeo JUSTNature; Lattiero-caseario: al via il progetto ECOMICROBIO, per la tutela della biodiversità microbica del Grana Padano DOP; Ricrea Steel Challenge: al via il progetto educativo sul riciclo dell’acciaio nelle scuole liguri. Imprese: Tecnologia e territorio, al via a Sassari il progetto della Camera di Commercio 'Camera del futuro'(Adnkronos) - La Camera di Commercio di Sassari muove un passo importante verso il futuro con il progetto 'Camera del Futuro'. Un nuovo portale web che ha come obiettivo quello di agevolare il lavoro ... msn.com Giovani protagonisti a Varese, al via i progetti per cambiare la cittàCon il mese di gennaio 2026 sono iniziate le prime azioni legate al progetto triennale DesTEENazione. Desideri in azione, finalizzato a promuovere in giovani e adolescenti la partecipazione, la preven ... varesenews.it Radio Kiss Kiss Napoli. . Vi piace Il progetto dell’architetto Giuseppe Klain #napoli #maradona #diego #diegomaradona #turismo facebook Il comune di Napoli ha approvato un progetto di riqualificazione per rinnovare tutta l'area dove c'è il famosissimo murale che raffigura Diego Armando Maradona x.com

