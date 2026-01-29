Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro! Definito il canale | non era obbligatorio per legge ma…

La semifinale tra Sinner e Djokovic sarà visibile in tv in chiaro, anche se non era obbligatorio per legge. L’AGCOM ha deciso di trasmettere l’evento, anche se le semifinali dei grandi tornei del Grand Slam non sono ancora inserite nell’elenco delle manifestazioni obbligate a essere trasmesse senza costi. La decisione sorprende, considerando che di solito solo eventi di rilevanza nazionale vengono trasmessi in modo gratuito.

Le semifinali dei tornei del Grand Slam non fanno parte, almeno per il momento, della lista delle manifestazioni che dovranno essere trasmesse in chiaro per legge: l’elenco dell’AGCOM, che comprende gli eventi di rilevanza nazionale, si è ampliato ulteriormente, ma con un distinguo. Fino alla scorsa stagione, per quanto concerne il tennis, l’elenco di eventi da trasmettere in chiaro comprendeva, in caso di presenza di atleti italiani, la semifinale e la finale della Coppa Davis, della Billie Jean King Cup e degli Internazionali d’Italia. A questi eventi sono stati affiancati anche semifinale e finale della United Cup, dei 4 tornei del Grand Slam, dei tornei di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, delle ATP Finals e delle WTA Finals, ma il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere. 🔗 Leggi su Oasport.it

