Sinner-Gaston | orario precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner debutta agli Australian Open 2026 nella terza giornata del torneo di Melbourne. L'incontro contro Hugo Gaston si disputerà nella mattinata di martedì 20 gennaio e sarà trasmesso sia in diretta TV sia in streaming. Di seguito, tutte le informazioni su orario, precedenti e modalità di visione dell'incontro.

(Adnkronos) – Esordio agli Australian Open 2026 per Jannik Sinner. Nella terza giornata dello Slam di Melbourne che inizia della notte di oggi, lunedì 19 gennaio, il tennista azzurro giocherà nella mattinata di martedì 20 contro il francese Hugo Gaston – in diretta tv e streaming – al primo turno del tabellone maschile. Sinner arriva al primo appuntamento della stagione da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. La sfida tra Sinner e Gaston è in programma martedì 20 gennaio non prima delle ore 9. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, vinti entrambi dall’azzurro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

