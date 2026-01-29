Alcaraz-Zverev | orario precedenti e dove vederla in tv

Questa notte si gioca la semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Alcaraz, numero uno del mondo, affronta Zverev, che si trova al terzo posto nel ranking ATP. La partita si può seguire in diretta tv e streaming, e rappresenta l’ultimo ostacolo prima della finale dello Slam di Melbourne.

(Adnkronos) – Tempo di semifinali agli Australian Open 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 29, e venerdì 30 gennaio, Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, sfiderà Alexander Zverev, terzo nel ranking Atp – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Melbourne. Grazie alla semifinale raggiunta battendo il padrone di casa De Minaur ai quarti, Alcaraz ha già migliorato il risultato della scorsa stagione, quando fu eliminato proprio ai quarti da Novak Djokovic, avversario di Jannik Sinner nella seconda semifinale. La sfida tra Alcaraz e Zverev è in programma venerdì 30 gennaio non prima delle 4. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

