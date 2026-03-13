Quando gioca Sinner in semifinale a Indian Wells | data e ora del match contro Zverev

Sabato 14 marzo, Jannik Sinner scenderà in campo a Indian Wells per la semifinale contro Alexander Zverev. La partita si svolgerà in quella data e orario, e rappresenta un momento importante del torneo per il tennista italiano. La sfida si terrà nel contesto del torneo statunitense, con Sinner che cerca di raggiungere la finale.

Sabato 14 marzo Jannik Sinner tornerà in campo a Indian Wells, lo farà per giocare la semifinale con Alexander Zverev. L'orario è ancora da definire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Indian Wells, quarti di finale: Sinner-Tien 6-1 dopo il primo set Indian Wells Tennis Garden Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-paolini-flavi - facebook.com facebook

SINNER DOMINA TIEN E VOLA IN SEMIFINALE A INDIAN WELLS: ADESSO C'È ZVEREV! Grandissima prova di forza da parte del numero due al mondo, che concede solo tre game a Learner Tien in poco più di un'ora: nona vittoria consecutiva a livello ' x.com