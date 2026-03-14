Alle 21.30 ora italiana si svolge la semifinale di Indian Wells tra il numero due del mondo e Zverev. La partita decide chi accederà alla finale del torneo californiano. I due tennisti si sfidano in un match che attirerà molta attenzione tra gli appassionati di tennis. La sfida si svolge sulla superficie dura del campo di Indian Wells.

Alle 21.30 ora italiana il match del numero due del Mondo che vale un posto per la finale del torneo californiano Jannik Sinnertorna in campo per la semifinale del prestigioso torneo diIndian Wells Masters. Oggi, il tennista italiano affronta il tedescoAlexander Zverevnel penultimo atto del Masters 1000 californiano, uno degli appuntamenti più importanti della stagione sul circuito ATP Tour. Per Sinner si tratta di una nuova occasione per avvicinarsi alla finale del torneo americano, dopo un percorso convincente che lo ha visto crescere partita dopo partita. Il numero due del mondo ha raggiunto la semifinale superando diversi avversari di livello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Indian Wells, Sinner incontra Zverev in semifinale: in palio la finale del torneo

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