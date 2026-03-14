Durante la partita tra Sinner e Zverev ad Indian Wells 2026, Sinner ha ottenuto un break nel primo set, mentre Zverev ha commesso il suo terzo errore di rovescio nel game e nel match. Alla fine, Zverev ha mandato in out un dritto in cross, cedendo il servizio. Attualmente il punteggio è 3-2 in favore di Sinner, con Zverev che ha perso il servizio nel corso del primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Esce alla fine il dritto in cross di Zverev, che cede la battuta! 30-40 Terzo errore di rovescio di Zverev, nel game e nel match. 30-30 Primo scambio lungo, duro, e faticoso. Alla fine sbaglia Sinner sulla diagonale di rovescio. 15-30 Errore di rovescio di Zverev, si è arrivati a 5 colpi qua. 15-15 Non riesce a rispondere Sinner alla seconda del tedesco, rovescio che pizzica nastro il e se ne va. 0-15 Gratuito di rovescio di Zverev. 2-2 A zero anche Sinner. 40-0 Prima vincente. Si sono superati i 4 colpi? Forse una volta. 30-0 ACE! 15-0 Altro ace! 1-2 Ace. In un amen Zverev. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio e benedizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 3-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break del pusterese nel 1° set!

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