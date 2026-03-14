Sinner-Zverev a Indian Wells | il tedesco parte molto bene al servizio Live 1-2

Al torneo di Indian Wells, Sinner si prepara ad affrontare Zverev in un match che potrebbe portarlo alla prima finale del Masters-1000 californiano. Zverev ha iniziato bene al servizio, portandosi avanti 1-2 nel primo set. La partita è in corso e i due giocatori si sfidano sul campo in un incontro che promette emozioni.

Splendida risposta di Jannik sul 30-15 sulla seconda di servizio, poi il vincente. Errore del tedesco con il rovescio e altra palla break: diritto del tedesco sbagliato, break Jannik consolida il vantaggio servendo con solidità, Sascha molto lontano dal campo nei game in risposta Primo scambio lungo della partita sul 15-30, il rovescio di Jannik si ferma in rete. Il tedesco non trova il campo con il rovescio: 30-40 e prima palla break della partita. Jannik sfrutta subito l'occasione con un altro errore di Zverev Anche Jannik tiene la battuta a zero, si scambia poco in questo avvio di partita Il tedesco ancora molto bene al servizio:... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Zverev a Indian Wells: il tedesco parte molto bene al servizio Live 1-2 Articoli correlati LIVE Berrettini-Zverev 0-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio del tedesco40-15 Il primo slice dell’azzurro è ottimo, ma il secondo purtroppo finisce in rete. LIVE Sinner-Fonseca, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si parte con il brasiliano al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. Tutto quello che riguarda Sinner Zverev a Indian Wells il tedesco... Temi più discussi: Sinner torna in semifinale a Indian Wells, ora c'è Zverev; Sinner-Zverev stasera alle 21.30, poi Alcaraz-Medvedev: in palio la finale di Indian Wells; Sinner-Zverev, che semifinale a Indian Wells: cronaca LIVE dalle 21.30; Indian Wells, Sinner in semifinale contro Zverev: Sarà dura. Perchè il campione è prudente. Diretta Live Sinner-Zverev semifinale Indian Wells: Jannik stappa la semifinaleSinner-Zverev, semifinale Indian Wells diretta live 14 marzo 2026: Jannik sfida il tedesco per un posto in finale ... sport.virgilio.it Diretta | Sinner Zverev (risultato 4-2) streaming video tv: break Jannik! (Atp Indian Wells 2026, 14 marzo)Diretta Sinner Zverev streaming video tv: orario e risultato live della semifinale del torneo Atp Indian Wells 2026, oggi sabato 14 marzo ... ilsussidiario.net Sinner-Zverev: SEGUI in diretta la semifinale di Indian Wells https://url-shortener.me/H717 - facebook.com facebook LIVE Alle 21.30 Sinner-Zverev, in palio la finale di Indian Wells x.com