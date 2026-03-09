LIVE Sinner-Shapovalov 0-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | break immediato del canadese nel primo set

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, il match tra Sinner e Shapovalov è iniziato con un break immediato del canadese nel primo set. Durante il primo game, il nastro ha deviato il possibile punto vincente di dritto di Sinner, lasciando il punteggio a 40-30. La partita è in corso e i giocatori stanno affrontando il secondo game.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Il nastro trascina via il possibile vincente di dritto di Sinner. 40-15 Ace di Sinner, il primo del match. 30-15 Prima palla vincente, arma che sarà fondamentale per l'azzurro. 15-15 Il canadese risponde profondo e poi spinge con il rovescio a una mano, sfruttando al meglio la steccata di Sinner. Seconda. 15-0 Esce il dritto difensivo di Shapovalov, primo punto vinto dal giocatore al servizio. 1-1 CONTRO BREAK SINNER!! Partenza faticosa per chi gioca al servizio, con Jannik che trova subito la parità con un passante di rovescio che non può fallire. Di nuovo seconda. 0-40 Ritmo pazzesco di entrambi con Sinner che ha la meglio, si ferma in rete il rovescio incrociato di Shapovalov.