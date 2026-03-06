LIVE Berrettini-Zverev 0-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio del tedesco

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, il match tra Berrettini e Zverev è iniziato con il tedesco che ha conquistato il primo punto al servizio. La partita è in corso, con Berrettini che ha risposto con un servizio e un dritto classico. La sfida prosegue e gli scambi sono ancora in corso.

40-15 Il primo slice dell'azzurro è ottimo, ma il secondo purtroppo finisce in rete. 15-0 Servizio e dritto classico di Berrettini. Ne serviranno davvero tanti di uno-due questa sera. 0-1 GAME ZVEREV. Senza problemi, con il dritto lungolinea dopo il servizio, il tedesco ottiene il primo servizio del suo match. 20.14 Intanto, è iniziato il match di Cobolli: ovviamente, quando ne avremo occasione, daremo degli aggiornamenti sul risultato del romano. 20.10 Finalmente ci siamo, dopo altri cinque minuti di ritardo, i tennisti entrano in campo! 20.08 Quella che seguiremo sarà una partita dalle molte letture: Berrettini punterà a giocare sul dritto di Zverev, mentre Zverev spingerà sul rovescio di Berrettini.