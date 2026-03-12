Jannik Sinner ha battuto Learner Tien e si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, dove affronterà Zverev. La partita si è conclusa con una vittoria netta del tennista italiano, che ha dimostrato un gioco solido e deciso. Con questa vittoria, Sinner raggiunge la sua terza semifinale nel torneo californiano.

Un Jannik Sinner in versione schiacciasassi stacca il biglietto per la terza semifinale della carriera nel Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due del mondo ha dominato contro l’americano Learner Tien, vincendo in due set con il punteggio di 6-1 6-2 i n appena un’ora e sei minuti di gioco. Sicuramente un ottimo Sinner quello visto quest’oggi in campo, decisamente in una condizione migliore rispetto alle partite precedenti e che fa ben sperare in vista della prossima sfida con Alexander Zverev (si giocherà sabato), che oggi ha battuto agevolmente il francese Arthur Fils. Sinner ha concluso il suo match con 10 ace e ha vinto l’83% dei punti quando ha servito la prima (solo 48% per Tien) ed il 56% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner spazza via Learner Tien e affronterà Zverev in semifinale a Indian Wells

