Al Gran Premio di Scherma Integrata a Piacenza, Lorenzo Simionato ha conquistato la vittoria nella sciabola maschile, assicurandosi il pass per i Campionati Italiani Assoluti del 2026 che si terranno a Roma. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie regioni e si è conclusa con questa qualificazione importante. La vittoria di Simionato apre ufficialmente le porte alla prossima fase della stagione schermistica.

Il Gran Premio di Scherma Integrata a Piacenza ha sancito un momento storico per il settore, dove la vittoria di Lorenzo Simionato nella sciabola maschile ha garantito l’accesso ai Campionati Italiani Assoluti di Roma 2026. L’evento ha unito in un’unica arena atleti del circuito olimpico e specialisti della scherma in carrozzina, dimostrando come lo sport inclusivo possa raggiungere livelli tecnici elevatissimi. I risultati ottenuti nel fioretto e nella sciabola confermano una competitività diffusa, con podi misti che vedono protagonisti sia i campioni paralimpici sia gli atleti tradizionali. La manifestazione non è stata solo una gara, ma un laboratorio di integrazione sportiva dove le differenze diventano punti di forza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simionato vince a Piacenza: via libera agli Assoluti 2026

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