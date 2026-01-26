Lotta libera Livorno domina agli Assoluti | dai derby cittadini al tricolore di Ostia

A Livorno, la lotta libera si conferma una tradizione consolidata. Al PalaFIJLKAM di Ostia, durante i Campionati Italiani Assoluti, la giornata del 24 gennaio ha evidenziato il talento e la preparazione degli atleti locali. La città continua a distinguersi come centro di eccellenza nella disciplina, dimostrando la qualità del lavoro e della formazione che da anni caratterizzano il suo movimento.

Livorno si conferma capitale della lotta libera italiana. Ai Campionati Italiani Assoluti disputati nel fine settimana al PalaFIJLKAM di Ostia, la giornata di sabato 24 gennaio – dedicata interamente alla libera maschile – ha raccontato ancora una volta la forza di una città che da decenni forma campioni e continua a dettare il passo a livello nazionale. Circa 200 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati per il titolo tricolore, ma a emergere con continuità sono stati i livornesi. Due società, in particolare, rappresentano l'anima di questo movimento: il Gruppo Lottatori Livornesi, guidato da Igor Nencioni, tecnico della Nazionale, e il New Popeye Club, fondato dall'olimpionico Riccardo Niccolini.

