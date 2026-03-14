Siete uno peggio dell’altro | gli iraniani anti-regime sono delusi da Donald Trump

Gli iraniani anti-regime sono delusi da Donald Trump, accusandolo di aver fallito nel loro desiderio di cambiamento. Dopo anni segnati da arresti, sparizioni e violenze, molti cittadini avevano riposto speranze nelle promesse degli Stati Uniti di intervenire a loro favore. Tuttavia, la percezione diffusa è che tali promesse non abbiano portato ai risultati attesi, alimentando frustrazione e delusione tra la popolazione.

Dopo anni di arresti, sparizioni e massacri, l’odio nei confronti del regime oppressivo e violento al potere in Iran era sfociato, per molti cittadini, in una rabbia così disperata da far credere loro alla promessa di Donald Trump che gli Stati Uniti sarebbero “venuti in loro soccorso”. Adesso, però, dopo due settimane di guerra, la fiducia nei confronti del tycoon è decisamente crollata. «Anche loro mentono! Mentono esattamente come il regime ha fatto per anni», ha spiegato Amir, uno studente dell’ Università di Teheran, al Guardian. «Siete uno peggio dell’altro». Il manifestante anti-regime aveva sperato un maggiore intervento da parte di Stati Uniti e Israele, specialmente dopo l’uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Siete uno peggio dell’altro”: gli iraniani anti-regime sono delusi da Donald Trump Articoli correlati Leggi anche: Milan-Inter, le pagelle: da Sommer a Bonny, uno peggio dell’altro Gli ayatollah di nuovo sotto pressione, gli iraniani protestano contro la crisi economica: negozi chiusi e slogan anti regimeDa Teheran a Mashhad, fino a Qeshm: nessuna grande città iraniana viene risparmiata dalle contestazioni dei cittadini contro le difficoltà... Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo