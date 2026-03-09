Milan-Inter le pagelle | da Sommer a Bonny uno peggio dell’altro

Nel derby tra Milan e Inter, le valutazioni dei giocatori nerazzurri evidenziano prestazioni deludenti con errori sia in difesa che in attacco. Sommer e Bonny sono tra i peggiori in campo, mentre la partita si conclude con un risultato di 1-0 a favore dei rossoneri. La gara si chiude con i nerazzurri a sette punti dalla capolista.

Sempre il solito derby. Sempre i soliti errori, dietro e nell'area avversaria Milan-Inter termina 1-0 e i rossoneri si portano a meno sette dalla capolista: le pagelle della squadra nerazzurra. Sommer 5: insicuro con i piedi, insicuro con le mani. La rete di Estupinan? Imprendibile,