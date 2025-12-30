Gli ayatollah di nuovo sotto pressione gli iraniani protestano contro la crisi economica | negozi chiusi e slogan anti regime

In Iran, le proteste dei cittadini si moltiplicano in tutto il paese, da Teheran a Mashhad e Qeshm. La crisi economica, le svalutazioni della valuta e l’aumento dei prezzi alimentano il malcontento popolare, portando alla chiusura di negozi e a manifestazioni contro il regime. Questi eventi evidenziano le crescenti tensioni sociali in un momento di instabilità politica ed economica.

