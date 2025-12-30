Gli ayatollah di nuovo sotto pressione gli iraniani protestano contro la crisi economica | negozi chiusi e slogan anti regime
In Iran, le proteste dei cittadini si moltiplicano in tutto il paese, da Teheran a Mashhad e Qeshm. La crisi economica, le svalutazioni della valuta e l’aumento dei prezzi alimentano il malcontento popolare, portando alla chiusura di negozi e a manifestazioni contro il regime. Questi eventi evidenziano le crescenti tensioni sociali in un momento di instabilità politica ed economica.
Da Teheran a Mashhad, fino a Qeshm: nessuna grande città iraniana viene risparmiata dalle contestazioni dei cittadini contro le difficoltà economiche, le forti oscillazioni della valuta iraniana e il carovita. Dopo il terzo giorno di proteste in tutto il paese, il presidente iraniano Masoud. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Dalla boxe al patibolo: così gli il regime degli Ayatollah ha condannato a morte mon
Leggi anche: Iran, proteste contro crisi economica e crollo della moneta locale: i commercianti chiudono i negozi – Video
Commercianti e negozianti iraniani hanno organizzato un secondo giorno di proteste dopo che la valuta nazionale è crollata a un nuovo minimo storico rispetto al dollaro statunitense - facebook.com facebook
#Iran, lo Stato fallito che si riarma contro Netanyahu. Un nuovo arsenale tra missili balistici e sistemi di difesa ilriformista.it/iran-lo-stato-… "L’Iran in queste ore sta venendo inghiottito dal mostro della povertà e della fame ed è già iniziato il duro inverno degli #a x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.