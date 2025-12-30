Gli ayatollah di nuovo sotto pressione gli iraniani protestano contro la crisi economica | negozi chiusi e slogan anti regime

Da today.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran, le proteste dei cittadini si moltiplicano in tutto il paese, da Teheran a Mashhad e Qeshm. La crisi economica, le svalutazioni della valuta e l’aumento dei prezzi alimentano il malcontento popolare, portando alla chiusura di negozi e a manifestazioni contro il regime. Questi eventi evidenziano le crescenti tensioni sociali in un momento di instabilità politica ed economica.

Da Teheran a Mashhad, fino a Qeshm: nessuna grande città iraniana viene risparmiata dalle contestazioni dei cittadini contro le difficoltà economiche, le forti oscillazioni della valuta iraniana e il carovita. Dopo il terzo giorno di proteste in tutto il paese, il presidente iraniano Masoud. 🔗 Leggi su Today.it

gli ayatollah di nuovo sotto pressione gli iraniani protestano contro la crisi economica negozi chiusi e slogan anti regime

© Today.it - Gli ayatollah di nuovo sotto pressione, gli iraniani protestano contro la crisi economica: negozi chiusi e slogan anti regime

Leggi anche: Dalla boxe al patibolo: così gli il regime degli Ayatollah ha condannato a morte mon

Leggi anche: Iran, proteste contro crisi economica e crollo della moneta locale: i commercianti chiudono i negozi – Video

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.