’Siena Incanta’ a primavera Turismo presenze in crescita

Durante la primavera, Siena attira un numero crescente di visitatori che scoprono le sue bellezze meno conosciute. La città invita i turisti a esplorare angoli nascosti e a osservare con attenzione i dettagli che spesso vengono trascurati. Le presenze registrate nelle ultime settimane mostrano un aumento rispetto agli anni precedenti, segnalando un rinnovato interesse verso le sue peculiarità.

Alla scoperta delle bellezze nascoste della città. Un invito a guardare Siena con occhi diversi, oltre i luoghi più celebri e le immagini da cartolina. Nasce con questo spirito ‘ Siena Incanta – La storia scorre, l’arte fiorisce’, in programma tra il 25 aprile e il 2 maggio. A illustrare l’iniziativa è stata il sindaco Nicoletta Fabio, l’assessore al turismo Vanna Giunti e il dirigente comunale per cultura e turismo Roberto Barbetti. L’obiettivo è duplice: da un lato valorizzare un patrimonio spesso poco frequentato anche dai senesi stessi, dall’altro contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici, offrendo esperienze culturali diffuse nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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