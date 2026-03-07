Peccioli turismo in crescita Presenze +34% rispetto al 2019

A Peccioli il turismo sta crescendo rapidamente, con un aumento del 34% delle presenze rispetto al 2019. La località si sta affermando come una delle mete più visitate tra i borghi italiani, attirando un numero crescente di visitatori. Le strutture ricettive registrano un incremento di ospiti, segnando un trend positivo nel settore turistico locale.

Un turismo che si conferma come uno dei fenomeni più interessanti nel panorama dei borghi italiani. È quanto emerge dall’"Osservatorio sul turismo di Peccioli", realizzato dal Touring Club Italiano che analizza l’evoluzione della destinazione a partire dalla crescente visibilità mediatica degli ultimi anni fino ai dati più recenti disponibili. Secondo le elaborazioni del Touring Club su dati Istat, nel 2024 Peccioli ha registrato 49.601 presenze turistiche, con un incremento del 14,4% rispetto al 2023 e una crescita del 34% rispetto al 2019, mentre gli arrivi risultano quasi raddoppiati rispetto al periodo pre-pandemico, con un aumento del 96% dal 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it

