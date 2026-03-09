In Abruzzo parte il laboratorio delle imprenditorialità | opportunità nei piccoli Comuni

In Abruzzo è partita la seconda edizione del laboratorio delle imprenditorialità, un percorso di alta formazione gratuito rivolto a chi desidera avviare un’impresa innovativa o uno spinoff aziendale nei piccoli Comuni. Le candidature sono aperte e si rivolgono a imprenditori e aspiranti imprenditori interessati a sviluppare nuove attività o far crescere quelle esistenti. Il progetto mira a sostenere lo sviluppo economico locale attraverso iniziative di imprenditorialità.

Ad annunciarlo è Ali – Autonomie Locali Italiane che promuove l'iniziativa assieme a Universitas Mercatorum e 012factory, fabbrica di imprese certificata B Corp e riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si tratta del primo percorso digitale di avvio all'imprenditorialità sostenibile dedicato alla valorizzazione economica con impatto sociale e ambientale nei territori: artigianato, agricoltura, servizi, cooperazione, associazionismo e turismo. Possono candidarsi tutte le persone che abbiano avviato, o intendano avviare, un'iniziativa imprenditoriale all'interno di un Comune sotto i 5.000 abitanti, senza vincoli di età o cittadinanza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

