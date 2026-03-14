La sede della CLAAI a Caserta è stata allestita come centro operativo per l’attuazione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 sulla sicurezza sul lavoro. Da maggio 2027 diventerà obbligatoria la formazione di 16 ore per i lavoratori, secondo quanto stabilito dall’accordo. La normativa riguarda tutti i soggetti coinvolti e prevede scadenze precise per l’adeguamento.

La sede della CLAAI a Caserta si è trasformata in un centro operativo per il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 sulla sicurezza sul lavoro. Il presidente Rosario Raiano e il docente Silvano Ricciuto hanno tracciato la rotta per le imprese locali, fissando scadenze precise come il maggio 2027 per i titolari d’azienda e il 24 maggio 2026 per il termine transitorio. Non si tratta di semplice burocrazia, ma di una riscrittura completa delle regole formative che impatta direttamente sulla gestione quotidiana dei piccoli imprenditori campani. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’obbligo normativo in uno strumento di tutela reale per lavoratori e aziende. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza 2025: 16 ore obbligatorie, scadenza maggio 2027

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