Il 16 marzo 2026 è la data entro cui tutti i contribuenti con un debito Iva superiore a 10,33 euro devono effettuare il pagamento del saldo relativo all’anno fiscale 2025. Chi non versa l’importo in un’unica soluzione può scegliere di rateizzare il pagamento. La scadenza rappresenta l’ultima opportunità per regolarizzare la posizione fiscale relativa al saldo Iva 2025.

Il 16 marzo 2026 segna la scadenza definitiva per il saldo Iva riferito all’anno fiscale 2025. Chi deve pagare? Tutti i contribuenti con un debito superiore a 10,33 euro devono versare l’importo dovuto entro questa data o optare per la rateizzazione. Il meccanismo prevede fino a dieci rate mensili con un interesse fisso dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima. La gestione del pagamento può avvenire in un’unica soluzione o differendo il versamento a giugno. Questa seconda opzione comporta una maggiorazione dello 0,40% mensile rispetto alla scadenza originale. L’ultimo scaglione di pagamento possibile è fissato al 16 dicembre 2026. La scadenza tassativa e le soglie di attivazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saldo Iva 2025: scadenza 16 marzo, rate e costi

