Pare esista un legame tra le convinzioni politiche e il cervello | la biologia rispecchia le nostre credenze

Una scienziata ha scoperto che le convinzioni politiche potrebbero essere legate alla biologia del cervello. Leggendo il libro di Leor Zmigrod, emerge che il nostro modo di pensare e le convinzioni di destra o sinistra potrebbero avere radici anche nei geni. La ricerca suggerisce che i nostri estremismi politici non sono solo frutto di ambiente o educazione, ma si riflettono in strutture cerebrali specifiche. Una scoperta che potrebbe cambiare il modo di capire le nostre opinioni e i nostri comportamenti politici.

di Giorgio Boratto Avevo pensato tempo fa se l'essere di destra o di sinistra fosse anche una questione di geni. ora leggendo il libro della neuroscienziata Leor Zmigrod Il cervello ideologico – La scienza dietro gli estremismi mi pare che quel pensiero trovi una spiegazione. Infatti quel libro sostiene che esiste un legame tra le convinzioni politiche e la biologia del cervello. Nell'introduzione si dice: "l'ideologia non modifica solo le nostre convinzioni, ma ci entra sottopelle, plasma i nostri cervelli, fluisce nelle nostre cellule. Le ideologie sono seducenti perché offrono risposte semplici, copioni da seguire e un senso di identità condivisa". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pare esista un legame tra le convinzioni politiche e il cervello: la biologia rispecchia le nostre credenze

