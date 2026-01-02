Il Galatasaray mostra interesse per Lang, un possibile passo che potrebbe facilitare l'ingresso di Laurentié nella squadra. Le trattative nel calciomercato continuano a evolversi, con diversi nomi che si affacciano come possibili acquisti. Restano da seguire gli sviluppi futuri per capire se queste voci si concretizzeranno in accordi ufficiali.

Le porte girevoli del calciomercato. Noa Lang è stata una delle delusioni del calciomercato estivo del Napoli, insieme a Beukema e a Lucca (che però secondo noi è il caso meno rilevante: serve un po’ di pazienza per l’attaccante). L’olandese non ha ingranato, ha mostrato qualcosina dopo la rivoluzione di Bologna ma poca roba: nulla in confronto all’apporto di Neres. I suoi agenti lo hanno proposto al Galatasaray ma l’olandese è costato 28 milioni al club di De Laurentiis. La trattativa non è semplice. Lui voleva andar via già a novembre, si sentiva sottoutilizzato: qualcosa è cambiato ma non troppo, soprattutto nelle sue prestazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang piace al Galatasaray, potrebbe aprire le porte a Lau­ren­tié

Leggi anche: Orro-Sylla, pirotecnico scontro diretto in Turchia: le azzurre infiammano Fenerbahce-Galatasaray, poi il tie-break…

Leggi anche: Aprire le porte della finanza all’innovazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calciomercato Napoli, rebus Lucca-Lang. E Timber si libera; IL MATTINO - Lang nel mirino del Galatasaray, ma l'olandese non parte senza sostituto.

Lang-Galatasaray, conferme! Cds: "E' stato proposto dagli agenti" - Ne parla il Corriere dello Sport che fa riferimento anche a una voce emersa ieri proprio in ... tuttonapoli.net