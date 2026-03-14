Siamo ancora qua | Paolo Pilotto presenta la sua squadra che potrebbe allargarsi

Durante la conferenza stampa, Paolo Pilotto ha annunciato la sua candidatura alle elezioni amministrative del 2027 a Monza, presentando anche la sua squadra che potrebbe essere ampliata in futuro. La comunicazione è stata accompagnata dall’uso di una frase tratta da una canzone di Vasco Rossi, scelta come introduzione all’evento. La presentazione si è svolta in un contesto di confronto pubblico, senza ulteriori dettagli sulle strategie o sugli altri partecipanti.

Nella sede del Pd è stata ufficializzata la candidatura di Paolo Pilotto: è il sindaco in carica il candidato del centrosinsitra per le elezioni del 2027. Ecco chi lo sostiene “Siamo ancora qua”. È proprio riprendendo una nota canzone di Vasco Rossi che si è aperta la conferenza stampa per annunciare la candidatura di Paolo Pilotto per le elezioni amministrative 2027 a Monza. Un annuncio arrivato con un anno e mezzo di anticipo (anche se la scelta del candidato era iniziata nell’estate del 2025) nella sede del Pd di via Arosio dove già si respira aria di campagna elettorale. La sala piena di assessori, consiglieri, militanti del Pd, dei partiti e delle liste che appoggiano la candidatura di Paolo Pilotto (Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, LabMonza, MonzAttiva, Azione, Movimento Moccia per Monza). 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Dopofestival, Savino presenta la sua “squadra”Il countdown di Sanremo 2026 è iniziato e così pian piano vengono fatti tutti gli annunci che riguardano il festival stanno per essere fatti.

Holm a JTV: «Orgoglioso di essere qua, la Juve è un sogno che avevo fin da bambino. Questa squadra è molto forte»di Redazione JuventusNews24Holm a JTV: «Orgoglioso di essere qua, la Juve è un sogno che avevo fin da bambino».