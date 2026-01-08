Dopofestival Savino presenta la sua squadra

Nicola Savino ha svelato la formazione della sua squadra per questa edizione del Dopofestival. Con un approccio sobrio e professionale, la squadra è composta da collaboratori scelti per offrire un approfondimento equilibrato e informativo sull'evento. La presentazione mira a mantenere alta l'attenzione del pubblico, garantendo un commento competente e rispettoso del contesto, senza eccessi o sensazionalismi.

Nicola Savino ha annunciato da chi è composta la squadra che lo accompagnerà durante questa edizione del Dopofestival.

Al #DopoFestival, affiancheranno Nicola Savino: Enrico Cremonesi, Aurora Leone dei The Jackal e Federico Basso. #Sanremo2026 (fonte: La Repubblica) x.com

