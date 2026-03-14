Si va verso la Terza Guerra Mondiale l' analisi di Fiona Hill e il monito all' Italia | Dovreste preoccuparvi

Secondo Fiona Hill, il conflitto in Iran potrebbe essere una delle cause che porterebbero alla Terza Guerra Mondiale. L’esperta avverte l’Italia di prestare attenzione alla situazione internazionale, sottolineando l’importanza di monitorare gli sviluppi geopolitici. La sua analisi mette in luce come le tensioni nel Medio Oriente possano avere ripercussioni globali e coinvolgere più attori internazionali.

Pericolo Terza Guerra Mondiale, Fiona Hill: "Gli europei devono decidere" La guerra in Iran e i legami tra Trump e Putin Hill: "L'Italia dovrebbe essere molto preoccupata" Pericolo Terza Guerra Mondiale, Fiona Hill: “Gli europei devono decidere” “Stiamo camminando come sonnambuli verso la Terza Guerra Mondiale, o comunque un conflitto che ha già una dimensione globale. Gli Stati Uniti stanno cercando di trascinarci dentro gli europei, che devono rendersene conto e decidere se vogliono partecipare oppure no”, ha dichiarato Hill in un’intervista rilasciata a Repubblica. Secondo l’accademica, i Paesi membri della Nato dovrebbero appellarsi all’articolo 4 per richiedere consultazioni urgenti sulla guerra, il modo in cui viene portata avanti e gli obiettivi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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