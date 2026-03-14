Fiona Hill ex consigliera della Casa Bianca | Gli Stati Uniti stanno trascinando l’Europa verso una guerra mondiale

Fiona Hill, ex consigliera della Casa Bianca, ha affermato che gli Stati Uniti stanno trascinando l’Europa verso una guerra mondiale. Nel frattempo, il conflitto in Iran rischia di espandersi oltre i confini regionali, diventando una crisi di portata più ampia. Nessuna delle parti coinvolte ha annunciato modifiche nelle proprie strategie, mentre la tensione tra le nazioni continua ad aumentare.

Il conflitto in Iran rischia di trasformarsi in qualcosa di molto più grande di una guerra regionale. A lanciare l’allarme è Fiona Hill, ex consigliera della Casa Bianca per Europa e Russia durante la prima amministrazione Trump, che in un’intervista a Repubblica descrive uno scenario internazionale sempre più vicino a una possibile escalation globale. Secondo Hill, il rischio è che il confronto militare in Medio Oriente finisca per coinvolgere progressivamente anche gli alleati europei, trascinandoli in una dinamica di guerra su scala mondiale. La studiosa, oggi tra le analiste più ascoltate sulla politica estera americana, parla di un sistema internazionale che si muove senza piena consapevolezza verso un conflitto più ampio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fiona Hill, ex consigliera della Casa Bianca: “Gli Stati Uniti stanno trascinando l’Europa verso una guerra mondiale” Articoli correlati Trump alla Casa Bianca: gli Stati Uniti decideranno quali compagnie petrolifere opereranno in VenezuelaDonald Trump ha dichiarato alla Casa Bianca, nel corso di un incontro con i principali petrolieri mondiali, che saranno gli Stati Uniti a decidere... Schlein verso gli Stati Uniti d’Europa: “L’asse Meloni-Merz va nella direzione sbagliata”La segretaria del Pd, Elly Schlein è intervenuta in collegamento a Bruxelles per presentare il manifesto "Verso gli Stati Uniti d'Europa".