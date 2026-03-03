Iran Cacciari e l’analisi in tv | Verso terza guerra mondiale e Europa non esiste
Un esperto ha commentato in televisione la situazione internazionale, affermando che ci troviamo vicino a uno scenario di terza guerra mondiale. Ha inoltre affermato che l'Europa si trova in una posizione di subalternità e che nessuno sta cercando di evitare un escalation. La sua analisi si concentra sulla crisi globale e sulla mancanza di interventi concreti per prevenire un conflitto più ampio.
(Adnkronos) – "Siamo alla vigilia di una possibile terza guerra mondiale, l'Europa è in una posizione di vassallaggio e nessuno fa niente per disinnescare la bomba. Lo capiamo o no?". E' l'analisi di Massimo Cacciari che, ospite di Massimo Giletti a Lo stato delle cose, risponde così alle domande sulla crisi internazionale dominata dallo scontro . L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
