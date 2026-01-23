Si nasconde per evitare una condanna per violenza su minore | i carabinieri si fingono fattorini e lo arrestano

I carabinieri hanno arrestato un uomo ricercato da mesi per una condanna a 10 anni di carcere per violenza su minore. Per catturarlo, si sono travestiti da fattorini e hanno organizzato un'operazione sotto copertura, consentendo così di assicurarlo alla giustizia senza incidenti.

Un latitante era ricercato da mesi perché destinatario di una condanna a 10 anni di carcere per violenza sessuale su un minorenne. I carabinieri lo hanno arrestato fingendosi fattori delle Poste.🔗 Leggi su Fanpage.it

