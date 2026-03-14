A Shanghai, Piola e Maglienti stanno analizzando la griglia di partenza della Formula 1 in vista del Gran Premio di Cina. La gara si svolge sul circuito cittadino di Shanghai, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. L'evento rappresenta una delle tappe più attese del campionato, con piloti e team pronti a sfidarsi per le posizioni di rilievo.

Il Gran Premio di Cina a Shanghai si presenta come il palcoscenico principale dove la Formula 1 torna ad accendere i riflettori sulla velocità e sulla strategia. La giornata odierna, sabato 14 marzo 2026, è densa di appuntamenti cruciali: dopo la Sprint Race appena conclusa, l’attenzione si sposta immediatamente sulle qualifiche che determineranno la griglia di partenza per la gara di domenica. Nello studio di OA Sport, Luca Preti coordina un’analisi tecnica con Giorgio Piola e Biagio Maglienti, due figure chiave per decifrare le dinamiche della pista. La Scienza dietro lo Sprint e le Qualifiche. Giorgio Piola porta in scena una competenza tecnica profonda, trasformando i dati grezzi in una lettura chiara delle prestazioni dei piloti e delle monoposto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shanghai: Piola e Maglienti analizzano la griglia F1

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