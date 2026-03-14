La Formula 1 torna a Shanghai con una giornata intensa che include la Sprint Race e le qualifiche del Gran Premio di Cina. Gli appuntamenti sono stati commentati da Piola e Maglienti, offrendo analisi e approfondimenti sulle gare disputate. La manifestazione ha visto protagonisti i piloti e le squadre impegnate nelle sfide sul circuito cittadino cinese.

La Formula 1 torna protagonista a Shanghai con una giornata ricca di emozioni tra Sprint Race e qualifiche del Gran Premio di Cina. Nello studio di OA Sport, Luca Preti ospita Giorgio Piola e Biagio Maglienti, per analizzare in diretta tutto quello che è successo sul circuito di Shanghai. Nel corso della diretta: analisi della gara Sprint del GP di Cina commento alle qualifiche appena concluse la griglia di partenza della gara di domenica Una puntata imperdibile per tutti gli appassionati di Formula 1, con l’esperienza tecnica di Giorgio Piola e l’analisi giornalistica di Biagio Maglienti. Segui la diretta e partecipa con le tue domande in chat. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sprint Race e Qualifiche di Shanghai commentate da Piola e Maglienti

Articoli correlati

Mercedes ancora imbattibile? L’analisi tecnica dopo la Sprint del GP Cina di Piola & MaglientiWorld Baseball Classic 2026: l’Italia continua a stupire! Sfida a Portorico nei quarti Paolo Borroni.

F1 2026: tutti i segreti delle nuove monoposto svelati da Piola e MaglientiImpresa Epica al Conero! Moroni è Regina italiana della 50Km “cum RECORD”; Ceccolini la vice.

Sprint Race e Qualifiche di Shanghai commentate da Piola e Maglienti

Approfondimenti e contenuti su Sprint Race

Temi più discussi: Gli orari di Sprint Race e qualifiche del Gp della Cina e dove vederlo oggi in tv; F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streaming; F1, GP Cina: quando e dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara a Shanghai. Orari, programma, diretta tv e streaming; Formula 1 2026, Gp Cina: Russell vince la Sprint. Ferrari 2° e 3°.

Oggi la Gara Sprint e Qualifiche F1 in Cina – Orari TV Sky e differita TV8Oggi si torna in pista in Cina con le Qualifiche e Gara Sprint della F1 2026. Orari TV Sky e differita TV8 Gara GP Cina ... f1ingenerale.com

Diretta qualifiche Gp Cina: Antonelli nella storia, prima pole davanti a Russell, Hamilton batte LeclercLa cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Cina, seconda prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Shanghai ... sport.virgilio.it

Hamilton esaltante, Russell vince la Sprint Race del GP Cina davanti a Leclerc: Antonelli penalizzato x.com

F1 - RUSSELL VINCE LA SPRINT IN CINA, SUL PODIO LE FERRARI. ANTONELLI 5º, VERSTAPPEN 9º È di George Russell la vittoria della Sprint Race di Shanghai, piazzandosi davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Seguono Land - facebook.com facebook