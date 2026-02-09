F1 2026 | tutti i segreti delle nuove monoposto svelati da Piola e Maglienti

Giorgio Piola e Biagio Maglienti hanno rivelato i primi dettagli delle nuove monoposto di Formula 1 2026. Durante i test a porte chiuse della scorsa settimana, i due esperti hanno portato gli appassionati dietro le quinte, svelando alcune novità tecniche che fino a ora erano rimaste segrete.

Giorgio Piola e Biagio Maglienti ci portano dietro le quinte delle nuove monoposto di Formula 1 2026, svelando i primi segreti tecnici emersi dai test a porte chiuse della scorsa settimana. Quasi tutte le squadre hanno già presentato ufficialmente le loro nuove F1, e noi abbiamo raccolto immagini, indiscrezioni e dettagli tecnici per analizzare cosa è cambiato davvero con il nuovo regolamento. Grazie anche alle straordinarie illustrazioni di Giorgio Piola, in questa puntata vi mostriamo: cosa si è visto nei primi test 2026 le soluzioni aerodinamiche più interessanti dettagli inediti mai raccontati finora le prime differenze tra i progetti delle varie squadre Un’analisi imperdibile per chi vuole capire come saranno le Formula 1 del futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

