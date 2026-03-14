Shanghai | Gademan vince Granada esordisce in F1 Academy

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 11:32, il tracciato di Shanghai ha visto il debutto della stagione con una vittoria di Gademan e l’esordio di Granada in F1 Academy. La gara si è svolta senza incidenti evidenti, e i piloti hanno completato il primo evento ufficiale dell’anno con un risultato chiaro. La giornata ha segnato l’apertura ufficiale del campionato 2026.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 11:32, il tracciato di Shanghai ha accolto l’inizio della stagione con un risultato netto e inequivocabile. Nina Gademan, pilota MP, ha incassato la sua seconda vittoria nella Formula 1 Academy partendo dalla griglia invertita. La gara si è conclusa con un margine di 0.624 secondi su Natalia Granada, che ha ottenuto un podio nel suo esordio assoluto in monoposto. Il successo non è stato scontato, poiché la corsa è stata segnata da incidenti significativi e cambi di posizione costanti. Un’interruzione causata dal Safety Car ha ridisegnato le posizioni finali, permettendo ad Emma Felbermayr di salire al terzo posto sul traguardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shanghai: Gademan vince, Granada esordisce in F1 Academy Articoli correlati Leggi anche: Ha iniziato a correre a 7 anni, oggi l'americana Ava Dobson debutta nella F1 ACADEMY® al Chinese Grand Prix di Shanghai, Cina Gademan vince in Cina: Larsen, Ferrari, si ferma perShanghai, 14 marzo 2026: Nina Gademan porta a casa la vittoria nella Gara 1 dell’F1 Academy. Altri aggiornamenti su Shanghai Gademan vince Granada... Discussioni sull' argomento F1 Academy, Nina Gademan vince Gara 1 in Cina. Ferrari, Larsen ultima. VIDEO; F1 Academy | Gara 1 – GP Cina: Gademan si impone a Shanghai!. F1 Academy, Nina Gademan vince Gara 1 in CinaNina Gademan si aggiudica Gara 1 di F1 Academy a Shanghai. La portacolori di Alpine controlla la corsa dalla pole position nella gara con la top 8 invertita in partenza e vince davanti a Granada e Fel ... sport.sky.it Nina Gademan vince senza troppe difficoltà Gara 1 di F1 Academy a Shanghai. Primo podio in monoposto per GranadaNina Gademan vince senza troppe difficoltà Gara 1 di F1 Academy a Shanghai. Primo podio in monoposto per Granada ... p300.it POLE STORICA PER ANTONELLI A SHANGHAI! Kimi Antonelli conquista la pole position e diventa il più giovane poleman di sempre a 19 anni! Battuta l'altra Mercedes di Russell. Ferrari in seconda fila, Hamilton precede Leclerc Domani gara tutta da vi - facebook.com facebook POLE STORICA PER ANTONELLI A SHANGHAI! Kimi Antonelli conquista la pole position e diventa il più giovane poleman di sempre a 19 anni! Battuta l'altra Mercedes di Russell. Ferrari in seconda fila, Hamilton precede Leclerc Domani gara tutta da vi x.com