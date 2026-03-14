Gademan vince in Cina | Larsen Ferrari si ferma per

Nella prima gara dell’F1 Academy a Shanghai, Nina Gademan, pilota della scuderia Alpine, ha conquistato la vittoria. Partendo dalla prima posizione su una griglia con le prime otto posizioni invertite, Gademan ha mantenuto il comando fino alla fine. Durante l’evento, Larsen e Ferrari si sono dovuti fermare per problemi tecnici, mentre Gademan ha concluso in prima posizione.

Shanghai, 14 marzo 2026: Nina Gademan porta a casa la vittoria nella Gara 1 dell’F1 Academy. La pilota della scuderia Alpine ha dominato l’incontro partendo dalla prima posizione di una griglia con le prime otto posizioni invertite. Alba Larsen, rappresentante della Ferrari, si è classificata ultima dopo un danno all’ala anteriore causato da un contatto con Felbermayr. L’esito finale vede Granada e Felbermayr completare il podio, quest’ultimo riuscito a superare Ferreira nell’ultima tornata. Nonostante la disavventura meccanica, Larsen riesce comunque a segnare il giro veloce, ottenendo un parziale risarcimento per una corsa interrotta dal danno strutturale subito durante il duello. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gademan vince in Cina: Larsen, Ferrari, si ferma per Articoli correlati Leggi anche: F1 Academy, si riparte dalla Cina. Alba Larsen è la sfida Ferrari per il titolo Curling, Players’ Championship: l’Italia si ferma ai quarti, vince la Cina del Team XuA Steinbach (Canada) è entrato nel vivo il Crown Royal Players’ Championship, quinto e ultimo appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling,... Contenuti e approfondimenti su Gademan vince Argomenti discussi: F1 Academy, Nina Gademan vince Gara 1 in Cina. Ferrari, Larsen ultima dopo un contatto; F1 Academy | Gara 1 – GP Cina: Gademan si impone a Shanghai!. F1 Academy, Nina Gademan vince Gara 1 in CinaNina Gademan si aggiudica Gara 1 di F1 Academy a Shanghai. La portacolori di Alpine controlla la corsa dalla pole position nella gara con la top 8 invertita in partenza e vince davanti a Granada e Fel ... sport.sky.it