Ha iniziato a correre a 7 anni oggi l' americana Ava Dobson debutta nella F1 ACADEMY® al Chinese Grand Prix di Shanghai Cina

Ava Dobson, americana, ha iniziato a correre all'età di sette anni nel 2016 e ora fa il suo debutto nella F1 ACADEMY® al Chinese Grand Prix di Shanghai. Questa è la prima partecipazione ufficiale della pilota in questa categoria, e si presenta come una delle nuove concorrenti alla gara. Nel mese di aprile 2024, American Express ha annunciato un nuovo accordo con la serie.

A va Dobson ha iniziato a correre a 7 anni, nel 2016. Nell’aprile 2024, American Express è diventata Official Partner di F1 ACADEMY®, con l’impegno di creare pari opportunità per le donne nello sport, e con l’inizio della stagione 2026 a marzo, ha aggiunto alle sue fila la pilota americana diciassettenne. Ava gareggerà per la prima volta il 13 marzo, per il Chinese Grand Prix di Shanghai, in Cina, al volante di una monoposto F1 Academy brandizzata Amex, completamente rinnovata nel design. Dalla F4 al cinema, la pilota Ginevra Panzeri star a Leolandia X Leggi anche › Mindfulness con il pilota Lewis Hamilton: abbiamo meditato insieme a lui, ecco cosa ci ha rivelato Ore 7. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ha iniziato a correre a 7 anni, oggi l'americana Ava Dobson debutta nella F1 ACADEMY® al Chinese Grand Prix di Shanghai, Cina Articoli correlati F1, statistiche GP Cina 2026: Lewis Hamilton è lo ‘Huangdi’ di ShanghaiDomenica 15 marzo 2026 si disputerà la diciannovesima edizione del Gran Premio di Cina. Tennis. La scuola dell’Atm al terzo posto nella classifica Grand Prix 2025Si piazza al terzo posto la scuola tennis dell’Associazione Tennis Macerata, nella speciale classifica Grand Prix 2025 redatta dalla Federazione.